«Посинел»: Анастасия Костенко шокировала признанием о ЧП с восьмимесячным сыном

Модель Анастасия Костенко воспитывает троих детей с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она уже давно отошла от модельного бизнеса и теперь является блогером в соцсетях, рассказывая о прелестях материнства.

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Но на этот раз ее рассказ был посвящен отнюдь не счастливым материнским моментам, а страшному эпизоду, связанному с самым младшим из детей. Восьмимесячный сынок Алексей едва не задохнулся, подавившись во время еды.

«Алексей с удовольствием ест пищу исключительно кусками, пюре особо не приветствует. Так вот, он подавился, да так, что аж посинел. Впервые я с этим столкнулась. Я чуть душу не оставила!» - пожаловалась модель.

Как именно Костенко пережила этот момент и что предприняла, девушка не сообщила, оставив публику шокированной произошедшим.