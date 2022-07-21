«Посидеть на природе с удочкой в тишине»: как Шатунов любил проводить свободное время

Музыкант Юрий Шатунов в 2018 году отвечал на вопросы своих поклонников на канале в Ютуб.

«Чем любите заниматься в свободное время?», - спросили поклонники.

«Возможно, один из самых любимых моих вопросов. Если есть свободное время, то я занимаюсь спортивной рыбалкой. В последние годы меня прибило, чтобы посидеть на природе с удочкой в тишине. Послушать свою любимую музыку и тишину. Ну а если еще и что-то клюет, то вообще замечательно. Хотя еще как клюет. Недавно поймал карпа. Где-то на пять килограмм триста грамм. И еще одна рыба – карп на три килограмма. Я рыбу отпускаю. Я ее не ем. Мне важен сам процесс. Причем этому процессу я пытаюсь научить своего сынишку и у него получается здорово. Он иногда меня облавливает. У него клюет лучше. Он молодой и поэтому ему везет», - говорил Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его прах был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.