«Посидели, а их кто-то сфотографировал»: Солнцев усомнился в романе Козловского и Акиньшиной

Оксана Акиньшина снялась в фильме Данилы Козловского «Чернобыль», и с тех пор слухи об их романе заполонили информационное пространство. Артисты никак не высказываются на эту тему, но периодически их видят вместе. Сейчас они, опять же, по слухам, вместе отдыхают в Турции.

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А вот Рустам Солнцев не верит в роман звезд. Блогер объяснил, что раздувать из мухи слона можно по любому поводу, и отношения знаменитостей – это как раз тот случай.