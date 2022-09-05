«Пошловатый перформанс»: что говорят в кулуарах об отъезде и возвращении Пугачевой

Пожив пять месяцев за границей, Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию. Максим Галкин тем временем продолжает зарабатывать деньги — в эти дни он на гастролях в Австралии.
Журналист Михаил Дряшин высказал свое мнение на этот счет, сравнив две эпохи.
«Ведь тогда, сто лет назад, из страны вынуждены были бежать (именно вынуждены, а не как сейчас, когда отъезд Пугачевой сотоварищей похож на пошловатый перформанс)», — написал Дряшин для «Абзаца».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию для того, чтобы навести порядок в головах и «набить морду одному человеку».