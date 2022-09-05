«Пошловатый перформанс»: что говорят в кулуарах об отъезде и возвращении Пугачевой

Пожив пять месяцев за границей, Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию. Максим Галкин тем временем продолжает зарабатывать деньги — в эти дни он на гастролях в Австралии.

Журналист Михаил Дряшин высказал свое мнение на этот счет, сравнив две эпохи.