«Пошли гулять по Москве»: как Жириновский познакомился с матерью своей внебрачной дочки

Единственная дочь Владимира Жириновского — Анастасия Боцан-Харченко — рассказала в эфире канала «Россия 1» на шоу «Малахов», как познакомились ее родители.

В октябре 1979 года ее мама решила пойти в Москве в театр и даже специально для этого приехала из Зеленограда с подругой. Но на спектакль они не попали.

«Пошли просто гулять по Москве, вышли на Арбат. А отец со своим другом гулял. Собственно, так и познакомились. Судьба», — сказала Анастасия.

Она была хоть и внебрачной дочкой, но очень желанной, Владимир Вольфович очень хотел дочку и заранее придумал ей имя, хотя мама Анастасии была уверена, что родится мальчик. А Анастасией политик назвал дочь из-за любимой песни Юрия Антонова — «Анастасия».

Они всегда были близки, дочь звонила отцу в любой момент и по любому поводу, хотя о ее существовании почти никто не знал, вплоть до смерти Жириновского. Когда у нее родилась дочка, в роддоме ее первой дали знаменитому деду на ручки, а не маме.

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