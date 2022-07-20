«Пошла жара»: Бузова показала свою новую любовь, сбросив майку

Совсем недавно блогер Tatarka FM заявила, что 36-летняя Ольга Бузова все-таки несвободна и весной следующего года планирует выйти замуж.

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Избранником ведущей, по словам блогера, является видный политик, которому уже за 40, и он в прекрасной физической форме. Ольга Бузова какое-то время отмалчивалась по этому поводу, а потом все-таки опровергла эту информацию. Хотя признала, что не прочь выйти второй раз замуж, тем более за политика в полном расцвете сил.

Теперь же Ольга Бузова решила поинтриговать публику и выставила видео в своем телеграме под интригующим названием: «Моя новая любовь». Увы, но это оказалось всего лишь увлечение большим теннисом.