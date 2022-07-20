«Пошла жара»: Бузова показала свою новую любовь, сбросив майку

Поклонники с нетерпением ждут, когда личная жизнь их 36-летней любимицы наладится.
Ольга Бузова.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Совсем недавно блогер Tatarka FM заявила, что 36-летняя Ольга Бузова все-таки несвободна и весной следующего года планирует выйти замуж.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Избранником ведущей, по словам блогера, является видный политик, которому уже за 40, и он в прекрасной физической форме. Ольга Бузова какое-то время отмалчивалась по этому поводу, а потом все-таки опровергла эту информацию. Хотя признала, что не прочь выйти второй раз замуж, тем более за политика в полном расцвете сил.

Теперь же Ольга Бузова решила поинтриговать публику и выставила видео в своем телеграме под интригующим названием: «Моя новая любовь». Увы, но это оказалось всего лишь увлечение большим теннисом.

Сбросив майку, и оставшись в одном лифе от купальника, звезда показала все, что способна вытворять с ракеткой и сеткой. Кадры со спортивными выкрутасами Бузова наложила на песню «Пошла жара».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  