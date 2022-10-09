«Пошел в задницу»: Рома Желудь уже три года не общается с отцом, не оценившим его каминг-аута

Видеоблогер Рома Желудь, весьма популярный в России в 2000-х годах, рассказал о непростых отношениях с отцом. Как выяснилось, молодой человек (настоящее имя Ромы - Игнат Керимов) уже несколько лет не общается со своим родителем.

Напряжение между ними нарастало по мере того, как Желудь совершал странные, не красящие его поступки. Сыграли свою роль покупка слишком «тусовочной» квартиры, которую отец не одобрил, употребление запрещенных веществ и десятидневное лечение в рехабе.

Но последней каплей стал каминг-аут Ромы: примерно год назад он признался в своей бисексуальности и принялся откровенничать об отношениях с парнями, причем с яркими подробностями.

«После моего каминг-аута, не знаю, как смотреть своему немножко восточному папе в глаза. Но, надеюсь, он все равно меня любит», — сказал молодой человек в эфире подкаста «Недудь» на Новом радио.

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