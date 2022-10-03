Пошел купаться и не вернулся: в Сочи пропал участник «Фабрики звезд» Константин Легостаев

Известный певец и музыкант, автор хитов многих российских звезд Константин Легостаев пропал 2 сентября в Сочи. Сообщается, что после обеда он пошел искупаться в море, но назад не вернулся. Сейчас в районе места исчезновения Константина работают сотрудники МЧС РФ.

Сообщается, что менеджер певца Владимир Белов подтвердил информацию о его пропаже. Тем временем, «Пятый канал» уже опубликовал последние кадры, на которых запечатлен 46-летний Константин. Он надевает очки для плавания и ныряет в воду.

Исчезновение Легостаева активно обсуждают пользователи Рунета. Те, кто находится сейчас в Сочи, говорят, что на море сегодня был полный штиль. Впрочем, если человек купался в нетрезвом состоянии, или если судорогой свело мышцу, то случиться могло всякое.