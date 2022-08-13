Поселилась в королевском люксе: Собчак во дворце Наполеона платит более 300 тысяч рублей за сутки

«Отель этот - бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», - хвасталась Ксения Собчак, снимая поистине императорские интерьеры отеля во французском местечке Биарриц. Телеведущая поселилась в королевском люксе фешенебельной гостиницы Hotel du Palais Biarritz, за который платит 5100 евро, то есть 330 тысяч рублей в сутки, подсчитала «Комсомольская правда».

Император, о котором рассказала Собчак, - это Наполеон III, жена которого так любила атлантический курорт Биарриц, что монарший супруг построил для нее шикарную резиденцию с видом на океан, которую так и назвал «Вилла Евгения».