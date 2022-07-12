«Посадили на бомбу»: Пельш вспомнил, как чуть не нанес психологическую травму Хаматовой

Валдис Пельш в разговоре с корреспондентом КП вспомнил, как работал над программой «Розыгрыш», которая выходила с 2009 по 2012 год.

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По словам ведущего, в эфир выходили далеко не все снятые сюжеты. Ведь знаменитости порой в стрессовых ситуациях вели себя не очень красиво. Можно было поймать хайп на них, но создатели шоу не делали этого принципиально.

Среди программ, за которые было стыдно съемочной группе он назвал шоу с Чулпан Хаматовой.

«Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где ее посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку. А мы, как ведущие, получали доступ к снятому материалу, только после того, как эпизод был снят, чтобы избежать утечки информации», — поведал Пельш.

Он заверил, что до последнего не знал, что будет комментировать.

Источник: КП.

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