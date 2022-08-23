Порыжел, стал похож на бабушку Аллу: как сейчас выглядит чеченский внук Пугачевой Дени Байсаров

Младший сын певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров - весьма привлекательный молодой человек.

Дени унаследовал внешность своей мамы и ранее у него были белокурые вьющиеся локоны, которые не давали покоя поклонницам.

Однако теперь Дени Байсаров выглядит немного иначе. В микроблоге сын Кристины Орбакайте поделился своим новым снимком, глядя на который становится очевидным, что у Дени изменился цвет волос.

Молодой человек рассказал, как фантастически он провел уходящее лето.