«Порядка 7–10 миллионов в год»: на что жил разбитый инсультом Моисеев

После двух инсультов Борис Моисеев так и не смог полностью восстановиться. Из-за проблем со здоровьем последние годы жизни певец почти не появлялся на публике и не давал концертов.
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Несмотря на это, тяжелобольной артист не бедствовал. По данным источника ФАН, Борис Михайлович очень неплохо зарабатывал на авторских отчислениях. Они были его основным доходом.
«Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных произведений, в том числе и на „Голубую луну“. В среднем они приносили порядка 7–10 миллионов рублей в год. Но чаще всего использовались не песни, а его хореография», — рассказал инсайдер.
Напомним, Борис Моисеева скончался 27 сентября на 69-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти известного музыканта стал инсульт.