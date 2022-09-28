«Порядка 7–10 миллионов в год»: на что жил разбитый инсультом Моисеев

После двух инсультов Борис Моисеев так и не смог полностью восстановиться. Из-за проблем со здоровьем последние годы жизни певец почти не появлялся на публике и не давал концертов.

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Несмотря на это, тяжелобольной артист не бедствовал. По данным источника ФАН, Борис Михайлович очень неплохо зарабатывал на авторских отчислениях. Они были его основным доходом.