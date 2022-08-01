«Он порой не спал сутками»: почему Шатунов без образования был умен и эрудирован

Юрий Шатунов не смог получить должного образования из-за бурной гастрольной деятельности, которую начал в 13 лет.
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Однако на всех интервью он блистал эрудицией и красиво выражался, всегда был заметен его богатый словарный запас.
Его друг, наставник с самого детства и концертный директор Аркадий Кудряшов объяснил этот феномен. Оказывается, певец просто очень много читал и впитывал все знания, которые получал из книг, как губка.
«Он очень любил читать. У меня дома в Сочи хранится порядка 200 книг, которые Юра прочитал в период 93–95 гг. Там много фантастики. Он порой не спал сутками, пока книгу не дочитает. Читал Стругацких, Гулявского, Гаррисона и других», — поведал Кудряшов.
Источник: aif.ru.