«Он порой не спал сутками»: почему Шатунов без образования был умен и эрудирован

Юрий Шатунов не смог получить должного образования из-за бурной гастрольной деятельности, которую начал в 13 лет.

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Однако на всех интервью он блистал эрудицией и красиво выражался, всегда был заметен его богатый словарный запас.

Его друг, наставник с самого детства и концертный директор Аркадий Кудряшов объяснил этот феномен. Оказывается, певец просто очень много читал и впитывал все знания, которые получал из книг, как губка.