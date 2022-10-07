Порочность во взгляде и движениях: Михалкова вышла в лифе без пуш-ап, хвастаясь «аппетитками»

Что ж, такое тело действительно не грех показать народу, что звезда «Уральских пельменей» регулярно и делает.

На сей раз знаменитость выставила в соцсети кадр со своего променада в откровенном наряде. Вместо топа она примерила лиф без пуш-ап с перекрестными тесемками и лишь прикрыла плечи клетчатой рубахой. Бюст Михалковой выглядел очень аппетитно, признали подписчики в комментариях