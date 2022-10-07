Порочность во взгляде и движениях: Михалкова вышла в лифе без пуш-ап, хвастаясь «аппетитками»

Юлия Михалкова в свои 39 лет отлично выглядит, демонстрируя роскошные бедра, грудь и тонкую талию. Трудно поверить, что ей больше 30 лет.
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Что ж, такое тело действительно не грех показать народу, что звезда «Уральских пельменей» регулярно и делает.
На сей раз знаменитость выставила в соцсети кадр со своего променада в откровенном наряде. Вместо топа она примерила лиф без пуш-ап с перекрестными тесемками и лишь прикрыла плечи клетчатой рубахой. Бюст Михалковой выглядел очень аппетитно, признали подписчики в комментариях
Юлия Михалкова. Фото: соцсети