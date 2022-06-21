«Порочит Родину, страну и историю»: в Госдуме оценили театральный дебют Хаматовой в Латвии

Чулпан Хаматова, сбежав в Латвию, довольно быстро нашла работу. Режиссер Алвис Херманис, руководящий Новым Рижским театром, предложил ей выходить на сцену за 800 евро. И на днях актриса дебютировала на рижских подмостках в спектакле Post Scriptum. Пьесу режиссер посвятил «совести, сознанию и подсознанию страны», а в зале разрешалось присутствовать тем журналистам, которые считают Россию агрессором.

В Госдуме после премьеры спектакля оценили выступление Хаматовой. Актриса, депутат Елена Драпеко, как выяснилось, не ожидала такого от некогда одной из любимых российских актрис.

«Жаль, что она приняла участие в спектакле, который порочит ее Родину, ее страну и ее историю. Я, честно говоря, думала, что, начиная свою творческую жизнь в Риге, в Латвии на сцене нового театра, она будет играть русскую классику, рассказывать о ценностях, которые испокон веков в России пропагандировались, а она вместе с режиссером занялась обличением своей страны», — цитирует депутата сайт «Абзац».

Источник: "Абзац"