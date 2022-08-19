«Порочит честь и достоинство»: адвокат семьи Шатунова ответил на скандальное заявление Разина о пустой могиле

Продюсер Андрей Разин сделал «экстренное заявление», опубликовав в своем микроблоге аудиозапись. Деятель объявил, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище – пустая, потому что прах певца увезен вдовой Светланой в Германию. И бетоном последнее пристанище звезды залили неслучайно – чтобы никто не смог выкопать и убедиться в словах Разина.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
На заявление отреагировал адвокат семьи певца Сергей Васильев. Он объяснил «Аргументам и фактам», что подобные заявления чреваты для Разина уголовным делом.
«Разин распространяет ложную информацию, которая порочит честь и достоинство директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова и подрывает репутацию Троекуровского кладбища и крематория, осуществлявшего кремацию Юрия Шатунова», - прокомментировал адвокат.