«Порочит честь и достоинство»: адвокат семьи Шатунова ответил на скандальное заявление Разина о пустой могиле

Продюсер Андрей Разин сделал «экстренное заявление», опубликовав в своем микроблоге аудиозапись. Деятель объявил, что могила Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище – пустая, потому что прах певца увезен вдовой Светланой в Германию. И бетоном последнее пристанище звезды залили неслучайно – чтобы никто не смог выкопать и убедиться в словах Разина.

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На заявление отреагировал адвокат семьи певца Сергей Васильев. Он объяснил «Аргументам и фактам», что подобные заявления чреваты для Разина уголовным делом.