Поргина рассказала, что Захарову снимают с ролей в «Ленкоме»

Александра Захарова вступила в судебную тяжбу с директором «Ленкома» Марком Варшавером, чтобы решить судьбу прав на спектакли ныне покойного отца. На фоне всего происходящего актриса лишилась ролей в родном театре, где проработала много лет.

Так, в кулуарах театра поговаривают, что Александру Марковну отстранили от ролей из-за того, что она якобы перестала соответствовать возрасту своих героинь в постановках «Ва-банк» и «Женитьба», поэтому Варшавер предпочел убрать ее.

За дочку ныне покойного Марка Захарова вступилась жена Николая Караченцова. Людмила Поргина призналась, что она шокирована таким решением Варшавера. По словам актрисы, она не может понять, что сегодня происходит в «Ленкоме».

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Заслуженная артистка России не может поверить, что Александра Захарова, которая много лет при отце являлась ведущей актрисой театра, лишится возможности выходит на сцену в тех амплуа, которые полюбились ее зрителю.

«Я вообще в шоке нахожусь. Даже не пойму, что такое происходит? Я за Захарову очень переживаю! Очень! Как это так — дочку Марка Анатольевича Захарова снимают с ролей. Мне как-то это непонятно, мягко говоря», — отметила Поргина, говоря о том, что дочку Марка Захарова буквально выживают из «Ленкома».

Кстати, вдова Николая Караченцова также не может найти общий язык с Варшавером. Как подметила Александра Захарова, которая также вступалась за Поргину, та заслуживает большего почтения. «Заслуженную артистку затолкать в массовку, без конца пересчитывать ее пенсию и ее годы. Зачем?» — сетовала актриса.

По материалам «Собеседника», Prozvezd.info

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