Поргина призналась, что Караченцов требовал медсестер помоложе

Вдова Николая Караченцова, Людмила Поргина, долгое время ухаживала за своим мужем. Артист пережил инсульт и много лет был практически обездвижен.

«У нас всегда были красивые медсестры, он требовал девушек помоложе. Но ни у кого и в мыслях не было об измене», — заявила Поргина в программе «Звезды сошлись».

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На долю знаменитого актера выпало множество суровых испытаний. Некоторое время назад у него диагностировали злокачественную опухоль. Несмотря ни на что, знаменитый артист и его близкие боролись до самого конца.