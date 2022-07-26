«Порчу себя я сам»: Шаман рассказал о совместной работе с Дробышем

При этом Шаман подчеркнул, что их сотрудничество все-таки условное. «Я не артист его продюсерского центра. У нас такие договоренности. Я не считаю, что он может меня испортить. Я все делаю самостоятельно. Порчу себя я сам», — пошутил Шаман.

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Напомним, что настоящее имя Шамана — Ярослав Дронов. Он российский певец, музыкант, автор музыки и своих песен. За плечами артиста три музыкальных образования, включая РАМ им. Гнесиных, более 1000 концертов и многолетний опыт сценической деятельности.