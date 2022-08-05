«Пора в спортзал идти»: Рожков и Галустян «случайно» встретились в Екатеринбурге

«Ребята, я кого в этом городе поймал. Смотрите», — заявил Михаил Галустян.

«Здравствуйте», — сказал Рожков.

«Это мы гуляем по Екатеринбургу», — отметил Галустян.

«Боже мой, какие формы», — заявил Рожков.

«Пора в спортзал идти. Все», — заметил Галустян.

«Гулял себе по Екатеринбурге, а там Миша Галустян. Узнали?» — спросил своих поклонников Рожков.

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Напомним, что Галустян — частый гость в Екатеринбурге. Его приглашают на различные светские мероприятия в качестве ведущего.