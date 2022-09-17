«Пора работать»: Пугачева после признания Галкина* иноагентом может вернуться на сцену

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков не питает теплых чувств к Максиму Галкину*, признанному иноагентом в РФ, но при этом не скрывает хорошего отношения к его супруге, Алле Пугачевой. Экс-парламентарий убежден, что в семье Примадонны настало еще более непростое время.

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Пока юморист покоряет зарубежную сцену, зарабатывая на жизнь, артистке стоит подумать о том, как быть дальше. Так, Худяков предположил, что 73-летняя Алла Борисовна может вернуться на сцену и вновь гастролировать по стране.

«Любовь зла, полюбишь и… Галкина <…> И да, мы, россияне, ждем от нее новых песен! Пора работать – муж сбежал и скурвился окончательно», — призвал экс-парламентарий.

Отметим, что Алла Пугачева уже давно практически не дает концертов и не ездит на гастроли. Единственное исключение она сделала на свое 70-летие и иногда появляется на редких телевизионных шоу.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента