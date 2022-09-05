«Пора предательств»: Шахназаров удивился возвращению Панина в Россию

На днях Алексей Панин вернулся в Россию. Актер долгое время жил живет в Испании, а на Родину приезжает только подзаработать. Вероятно, эта мотивация была у него и сейчас. Только вот в своей соцсети звезда «Жмурок» сделал заявление о том, что русских надо убивать.
Приезд актера вызвал негодование у публициста Михаила Шахназарова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Пишут, что актер Панин в Москву возвернулся. И молодежь, которая присвистнет и скажет: «Ни хера себе, а так можно было?!», выводы сделает непременно. Осень – пора тяжелая, депрессивная. Пора новых открытий и предательств. Такие дела», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.