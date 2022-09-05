«Пора предательств»: Шахназаров удивился возвращению Панина в Россию

На днях Алексей Панин вернулся в Россию. Актер долгое время жил живет в Испании, а на Родину приезжает только подзаработать. Вероятно, эта мотивация была у него и сейчас. Только вот в своей соцсети звезда «Жмурок» сделал заявление о том, что русских надо убивать.

Приезд актера вызвал негодование у публициста Михаила Шахназарова.