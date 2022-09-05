«Пора предательств»: Шахназаров удивился возвращению Панина в Россию

Актер приехал на Родину подзаработать.
Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: Global Look Press

На днях Алексей Панин вернулся в Россию. Актер долгое время жил живет в Испании, а на Родину приезжает только подзаработать. Вероятно, эта мотивация была у него и сейчас. Только вот в своей соцсети звезда «Жмурок» сделал заявление о том, что русских надо убивать.

Приезд актера вызвал негодование у публициста Михаила Шахназарова.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

«Пишут, что актер Панин в Москву возвернулся. И молодежь, которая присвистнет и скажет: «Ни хера себе, а так можно было?!», выводы сделает непременно. Осень – пора тяжелая, депрессивная. Пора новых открытий и предательств. Такие дела», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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