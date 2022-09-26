Популярный рэпер решил отправиться добровольцем на фронт

Популярный рэпер Птаха заявил в соцсетях, что он хотел бы добровольцем отправиться на фронт. Артист подчеркнул, что намерен защищать жителей Донбасса.

«Я не буду тем самым слабым звеном в своем роду — мой прадед дошел до Берлина и вернулся обратно. Я не буду позорить свой род. Я так же, как и все, пойду», — заявил он.

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Птаха также раскритиковал звезд, которые уехали из России с начала года. По его словам, родину надо любить — что бы ни произошло.