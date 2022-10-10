Популярный актер изменил жене с домработницей

Звезда фильма «Все будет хорошо» Марк Горонок рассказал, что изменил жене со своей домработницей. Все произошло, по словам артиста, когда супруга подарила ему дочку.

«После рождения ребенка мы отдалились друг от друга. И тут появилась Анна в нашем доме. Она тоже не была против моих знаков внимания, все и закрутилось», — рассказал Горонок в программе «Звезды сошлись».

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Однако супруга узнала об увлечении мужа и тут же от него ушла. Сейчас они в разводе, с дочкой Марк видится нечасто.