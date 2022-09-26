«Популистский цирк»: Шаляпин после одобрительных слов Лозы поднял на смех закон об ЛГБТ

Юрий Лоза поддержал закон о запрете пропаганды ЛГБТ-сообществ на территории РФ. Напомним, ранее проект государственной правовой инициативы был одобрен в правительстве.
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Лоза убежден, что иначе человечество будет обречено на уничтожение. Вместе с тем у него нашелся оппонент — Прохор Шаляпин. Музыкант считает, что сейчас не время переживать за активность людей, которые придерживаются нетрадиционных ценностей.
«Вообще, прежде всего об этом надо было спросить ученых, людей, которые занимаются биологией. Давайте тогда запретим ЛГБТ в животном мире, ведь это есть и у собак, и у кошек…
Извините, но нам сейчас не до ЛГБТ-сообществ. Сейчас повестка дня в стране совершенно иная. Это популистский цирк. Этот закон сейчас не к месту и не об этом сейчас нужно думать. Вопрос ребром об ЛГБТ-сообществах сейчас не стоит.
В настоящее время я вообще не вижу, чтобы ЛГБТ пропагандировалось. Это абсолютная глупость. Детей и общество нужно в целом защищать от пошлости — от разврата, похоти. Мы давно утратили моральный облик на телевидении и в СМИ и сейчас вдруг спохватились», — прокомментировал Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.
Шаляпин считает, что на повестке дня сейчас мобилизация и люди, которые предательски бегут из страны, а не ЛГБТ.