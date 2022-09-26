«Популистский цирк»: Шаляпин после одобрительных слов Лозы поднял на смех закон об ЛГБТ

«Вообще, прежде всего об этом надо было спросить ученых, людей, которые занимаются биологией. Давайте тогда запретим ЛГБТ в животном мире, ведь это есть и у собак, и у кошек…

Извините, но нам сейчас не до ЛГБТ-сообществ. Сейчас повестка дня в стране совершенно иная. Это популистский цирк. Этот закон сейчас не к месту и не об этом сейчас нужно думать. Вопрос ребром об ЛГБТ-сообществах сейчас не стоит.

В настоящее время я вообще не вижу, чтобы ЛГБТ пропагандировалось. Это абсолютная глупость. Детей и общество нужно в целом защищать от пошлости — от разврата, похоти. Мы давно утратили моральный облик на телевидении и в СМИ и сейчас вдруг спохватились», — прокомментировал Прохор Шаляпин в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Шаляпин считает, что на повестке дня сейчас мобилизация и люди, которые предательски бегут из страны, а не ЛГБТ.