«Попросил сфоткаться»: Ольга Бузова в лосинах и топе подсела за столик к звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ, а также строит карьеру певицы. Блондинка привыкла удивлять публику.
Она не боится носить откровенные наряды, танцевать на шесте и делится пикантными кадрами. Целый месяц она провела на съемках в Африке, где каждый день меняла образы.
Накануне Бузова вернулась в Россию. Она сразу отправилась на фестиваль VK Fest. Там артистка сначала эффектно появилась на ковровой дорожке, так как ее несли на руках парни. А потом в боди под тигра с разрезами она выступила на сцене, ошеломив публику.
Но на этом веселье не завершилось. Ольга после выступления увиделась с Натальей Рудовой и Ульяной Бананой. Они посидели в ресторане. Сначала девушки просто веселились. Артистка щегольнула в черных лосинах топе. А позже они увидели турецкого актера Бурака Озчивита, который сыграл в «Великолепном веке», а также в сериалах «Королек — птичка певчая», «Черная любовь».
Бузова не растерялась и подсела к нему. Примечательно, что месяц назад с ним виделась Ксения Бородина. Но ей пришлось ради этого лететь в Турцию и вылавливать артиста на съемочной площадке.
Ольга Бузова и Бурк Озчивит. Фото: соцсети звезды
«Попросил сфоткаться», – шутливо заявила телеведущая.
Поклонники пришли в настоящий восторг. Многие стали сватать артистку привлекательному турку, но, как известно, Бурак женат и воспитывает детей.
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«Какой классный актер», «Вот это сюрприз», «Выглядит сногсшибательно», «Оля, ты перед ним хвостом крутила?», «Может будешь с ним? Вы так красиво смотритесь», — стали писать подписчики.