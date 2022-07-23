«Попросил сфоткаться»: Ольга Бузова в лосинах и топе подсела за столик к звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ, а также строит карьеру певицы. Блондинка привыкла удивлять публику.

Она не боится носить откровенные наряды, танцевать на шесте и делится пикантными кадрами. Целый месяц она провела на съемках в Африке, где каждый день меняла образы.