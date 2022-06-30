«Попробуйте заказать»: Гоген Солнцев выдал неприглядную «правду» о Дане Борисовой

Гоген Солнцев и Дана Борисова знают друг друга давно – оба проходили лечение от зависимостей в специальных клиниках. Сначала между ними завязалась дружба, а после пробежала черная кошка. С тех пор шоумен не упускает возможности задеть популярную блондинку.

На этот раз Солнцев заявил, что Борисова публикует объявления на сайтах интим-услуг. Такую версию он озвучил прямо при ней в студии шоу «Звездач».