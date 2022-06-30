«Попробуйте заказать»: Гоген Солнцев выдал неприглядную «правду» о Дане Борисовой

Гоген Солнцев и Дана Борисова знают друг друга давно – оба проходили лечение от зависимостей в специальных клиниках. Сначала между ними завязалась дружба, а после пробежала черная кошка. С тех пор шоумен не упускает возможности задеть популярную блондинку.
На этот раз Солнцев заявил, что Борисова публикует объявления на сайтах интим-услуг. Такую версию он озвучил прямо при ней в студии шоу «Звездач».
Гоген Солнцев. Фото: Global Look Press
«Мне даже говорили подруги: «Дана Борисова на сайтах интим-услуг выставляется». Я говорю, позвоните, попробуйте заказать. Может быть, приедет вообще какая-нибудь не Дана Борисова. Фотографии же любые могут использоваться», — сказал Солнцев.
Борисова не стала выяснять отношения с Солнцевым, а просто улыбнулась в ответ на его слова.
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