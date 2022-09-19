Поправилась: Лера Кудрявцева в алом платье с акцентом на талии не скрыла изменения в фигуре

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в свое время была женой участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.
Именно он привез ее в Москву, но карьеру на ТВ блондинка начала самостоятельно, когда стала проходить кастинги. Теперь она ведет «Секрет на миллион», «Новую волну», «Песню года» и другие передачи, мероприятия.
Не так давно Лера вернулась из отпуска, который провела в Болгарии. Телеведущая не скрывает, что порой баловала себя вкусной едой. И теперь она вечерами часто ездит в гости к друзьям.
Блондинка не скрывает, что порой набирает лишние килограммы. Стилисты на съемках подбирают для нее костюмы и комбинезоны, которые скрывают изъяны.
На этот раз Лера покрасовалась в алом платье с поясом и бахромой. Наряд обладает эффектом стройности, так как акцент на талии визуально делает фигуру в виде песочных часов. Но телеведущей не удалось скрыть выпирающий животик. Образ дополнили лодочки в тон на шпильке. Кудрявцева покрасовалась у зеркала.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были удивлены тому, что Лера поправилась. Многие отметили, что ей идет красный цвет. Но нашлись и хейтеры, которые посчитали лук старомодным.
«Ой, Лера, у вас животик», «Какой роскошный оттенок», «Ох, фигурка бомба», «Лерочка, почему такой наряд из 80-х? Выглядит дешево», «Ну это точно не самый удачный наряд», «Не ожидала, что у вас животик увижу», — стали писать подписчики.