Поправилась: Лера Кудрявцева в алом платье с акцентом на талии не скрыла изменения в фигуре

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что в свое время была женой участника группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

Именно он привез ее в Москву, но карьеру на ТВ блондинка начала самостоятельно, когда стала проходить кастинги. Теперь она ведет «Секрет на миллион», «Новую волну», «Песню года» и другие передачи, мероприятия.