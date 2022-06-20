Пополневшая Нюша скрыла фигуру в костюме оверсайз, придя на репетицию с дочкой

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выпустила множество хитов. Но после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала больше времени уделять семье.

Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в конце 2021 года звезда родила сына, чье имя до сих пор держит в тайне. Супруги переехали жить в Дубай, но недавно певица прилетела с детьми в Москву.