Пополневшая Нюша скрыла фигуру в костюме оверсайз, придя на репетицию с дочкой

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она выпустила множество хитов. Но после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала больше времени уделять семье.
Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в конце 2021 года звезда родила сына, чье имя до сих пор держит в тайне. Супруги переехали жить в Дубай, но недавно певица прилетела с детьми в Москву.
Теперь Нюша готовится к возращению на сцену. Она предпочла сшить себе новые костюмы, так как не успела вернуться в форму.
Каждый день артистка делится кадрами, на которых гуляет с дочкой или примеряет новые наряды. 20 июня певица отправилась на репетицию и взяла наследницу с собой. Она предстала в спортивном костюме оверсайз, а Симба в шортах и толстовке бегала рядом.
«Моя первая репетиция за более чем 8 месяцев», — написала звезда.
Поклонники были рады видеть Нюшу. Но многие удивились тому, что она скрывает фигуру. А вот ее дочка получила много комплиментов.
«Сладкая Симба», «Дочка загорела на пару лет вперед», «Нюша, ты солнце! Но зачем носить мешок?», «Поправилась, даже такой наряд это не скроет», «Как это мило», «Пора и поработать! Голос красивый», «Симба тут задорный зайчик», «Сложно вас узнать», — стали писать подписчики.