Поплавская возмутилась реакции лжепатриотов на примере записей про Галкина и Бузову

Актриса Яна Поплавская в «Телеграм» выразила свое возмущение лжепатриотами, которые комментируют только ее посты о звездах.
«Интересно как… Как пишешь про Галкина, Ауг, Урганта, да про ту же Бузову, так сотни комментариев, тысячи реакций. А когда пишешь про благотворительность - двадцать добрых человек прокомментируют, а остальные тихонько посмотрят и молча пройдут мимо. В лучшем случае лайк поставят. Может кто-нибудь это объяснить?»
Как отметила Поплавская, мало кто хочет распространять информацию о тех, кому действительно нужна помощь. Многие по каким-то причинам пропадают и прячут глаза. По ее мнению, многие просто кричат про патриотизм, а заниматься благими делами должны почему-то другие. Все это вызывает у нее ироничную улыбку.
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Напомним, что Яна Поплавская активно поддерживает родную страну. У нее на страничке в соцсетях можно часто увидеть посты патриотической направленности.