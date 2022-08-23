Поплавская возмутилась реакции лжепатриотов на примере записей про Галкина и Бузову

Как отметила Поплавская, мало кто хочет распространять информацию о тех, кому действительно нужна помощь. Многие по каким-то причинам пропадают и прячут глаза. По ее мнению, многие просто кричат про патриотизм, а заниматься благими делами должны почему-то другие. Все это вызывает у нее ироничную улыбку.

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Напомним, что Яна Поплавская активно поддерживает родную страну. У нее на страничке в соцсетях можно часто увидеть посты патриотической направленности.