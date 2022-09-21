Поплавская уточнила, кого не коснется мобилизация в России

Яна Поплавская сообщила своим подписчикам в Telegram, что частично мобилизованы в России будут 300 тысяч резервистов, что произойдет не одномоментно. Эти данные огласил Министр Обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин подписал указ о мобилизации в РФ.

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Актриса посоветовала поклонникам ориентироваться на проверенную информацию и процитировала партнера центра правовых услуг «Регус», юриста Александра Желватых, который дал свои разъяснения изданию Sobesednik.com по поводу мобилизации.