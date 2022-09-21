Поплавская уточнила, кого не коснется мобилизация в России

Яна Поплавская сообщила своим подписчикам в Telegram, что частично мобилизованы в России будут 300 тысяч резервистов, что произойдет не одномоментно. Эти данные огласил Министр Обороны Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин подписал указ о мобилизации в РФ.
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Актриса посоветовала поклонникам ориентироваться на проверенную информацию и процитировала партнера центра правовых услуг «Регус», юриста Александра Желватых, который дал свои разъяснения изданию Sobesednik.com по поводу мобилизации.
Юрист пояснил, что исходя из обращений президента Владимира Путина и Сергея Шойгу, мобилизации в первую очередь подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
«Что касается освобождения от мобилизации, то основания изложены в п.5 указа от 21 сентября: по предельному возрасту (см. свой разряд запаса), по состоянию здоровья (это будет определять комиссия), осужденные на лишение свободы. Также отсрочка предоставляется работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (п.9 указа)», - прокомментировал Желватых.