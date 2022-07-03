Поплавская честно рассказала про трудности с падчерицей: «Тяжелый возраст»

Актриса Яна Поплавская много лет жила гражданским браком с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе нее на 15 лет. Два года назад они решились узаконить свои отношения.

У журналиста есть дочка от первого брака – 11-летняя Лиза, Яна Поплавская рассказала, как складываются у нее отношения с подростком, не скрывая, что готова к трудностям в ее воспитании.

«Сейчас нас ждет тяжелый переходный возраст. Я это проходила, нужно подготовиться», - рассказала Поплавская «Антенне».

По словам актрисы, дети тонко чувствуют, когда их любят. Поэтому очень важно в пубертатный период взрослым быть искренними с наследниками. А Лиза, по мнению Яны Поплавской, очень живо откликается на ее любовь. Она с удовольствием бывает у нее и своего отца в гостях и не торопится уехать к маме.

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