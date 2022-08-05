Попахивает любовью: Бледанс спровоцировала слухи о романе с Арчи

Звезды целовались и обнимались на одном из светских мероприятий.
Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс. Фото: Global Look Press

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс спровоцировала слухи о новом романе. На одном из светских мероприятий она буквально не отходила от своего давнего друга — ведущего Арчи.

Арчи. Фото: Global Look Press

В какой-то момент Бледанс и Арчи обнялись, а затем поцеловались, что не скрылось от внимания публики. Многие посчитали, что в этих отношениях попахивает романтикой.

Отметим, что Арчи известен публике еще с девяностых годов прошлого века. Его настоящее имя — Артур Цветков, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Эвелина Бледанс трижды была замужем. Ее последним мужем был продюсер и режиссер Александр Семин. У них есть общий сын Семен.

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