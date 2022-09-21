«Попахивает бредом»: Кучера предложил не замечать пост Пугачевой в поддержку мужа

Народная артистка России Алла Пугачева в своих соцсетях недавно написала пост с обращением в Минюст, где попросила ее включить вслед за мужем Максимом Галкиным* в число иноагентов. Артистка заявила, что любит и мужа, и свою страну.
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После этого «РИА Новости» сообщили, что Аллу Пугачеву якобы может проверять полиция на этот счет. Якобы некая жительница Подмосковья узрела в этом дискредитацию отечественной армии и решила обратиться с заявлением на Примадонну в органы.
Актер Оскар Кучера хоть и придерживается традиционной для страны линии, считает, что этот пост Аллы Пугачевой не стоит внимания правозащитников. «Попахивает бредом...» - удивился он в своем телеграме. Артист считает, что сообщение в Сети певицы разумнее всего просто не заметить и оставить без реакции.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента