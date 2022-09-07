«Пообещали, что возвращение Галкина будет феерическим»: экс-депутат приоткрыл завесу тайны

Политик Роман Худяков поделился со своими подписчиками интересными фактами про комика Максима Галкина, который не стал пока возвращаться в Россию вслед за женой Аллой Пугачевой.

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«Максима Галкина в России зовут на телевидение, приглашают выступать на закрытых вечеринках. А он не едет. Причем, переговоры ведет, говорит, что подумает, а в последний момент отказывается. Но мы же с вами его очень ждем! Нам откровенно пообещали, что возвращение Максима будет феерическим — и всем россиянам очень понравится», — загадочно написал экс-депутат Госдумы.

По словам Худякова, Максима Галкина особенно нежно ждут люди из соответствующих органов. И, как только самолет артиста прибудет в Россию, его тут же уведут в СИЗО.

Политик убежден, что уголовное дело на мужа Аллы Пугачевой — дело решенное.