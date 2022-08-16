«Понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся»: Кончаловский публично обратился к Высоцкой

Режиссер и актриса женаты много лет.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press

В день рождения актрисы Юлии Высоцкой первым поздравил именинницу ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. Мэтр опубликовал фото с супругой и написал ей теплые и искренние признания на всеобщее обозрение.

«Нельзя воспринимать существование любимого человека рядом как данность. Его существование — это настоящее чудо. Юлия Высоцкая, ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего идет снег…» — написал режиссер в своем микроблоге.

Высоцкой исполнилось 49 лет, она младше своего мужа на 35 лет. Вместе пара с 1998 года, за это время они стали родителями дважды.

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