Понять только женщинам: Ковальчук поддержала Орлову, объявившую о поздней беременности

44-летняя Ольга Орлова решилась на второго ребенка. В личном блоге она показала видео с уже внушительным животиком и призналась, что ожидает наследника от своего второго мужа.
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С Валерием телеведущая, напомним, расписалась в прошлом году без лишнего шума и торжеств, в обычном ЗАГСе.
«Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — отреагировала Ксения Бородина в соцсетях на новость о беременности Ольги Орловой.
«Оленька, какое счастье!» — порадовалась за бывшую коллегу по группе «Блестящие» Юлия Ковальчук.
Напомним, жене Алексея Чумакова 39 лет, и она вполне тоже может родить второго ребенка музыканту. Артистка воспитывает дочь Амелию 2017 года рождения.