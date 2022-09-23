Понять только женщинам: Ковальчук поддержала Орлову, объявившую о поздней беременности

44-летняя Ольга Орлова решилась на второго ребенка. В личном блоге она показала видео с уже внушительным животиком и призналась, что ожидает наследника от своего второго мужа.

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С Валерием телеведущая, напомним, расписалась в прошлом году без лишнего шума и торжеств, в обычном ЗАГСе.

«Восхищаюсь тобой… Ты маленькая, но очень сильная», — отреагировала Ксения Бородина в соцсетях на новость о беременности Ольги Орловой.

«Оленька, какое счастье!» — порадовалась за бывшую коллегу по группе «Блестящие» Юлия Ковальчук.