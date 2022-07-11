Понять не успеете: новую хитрость придумали автоугонщики

Защитить себя от угона автомобиля становится все сложнее – злоумышленники не дремлют и придумывают новые способы. Об одном из них, когда «железного коня» могут увести прямо из-под носа, рассказал автоэксперт.

По словам специалиста, в первую очередь могут пострадать те, кто планирует продавать авто. Так, угонщики успеют прописать в памяти автомобиля новый ключ или подменить оригинальный.

Предварительно они попросят показать оба ключа. И пока кто-то отвлекает владельца, второй ворует оригинальный ключ, заменяя его подделкой. Если у них все получится, то впоследствии завести и угнать машину не составит труда. Об этом пишет PRIMPRESS.