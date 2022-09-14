«Понять и простить»: Mr. Credo подал в суд на создателей сериала «Бородач»

Российский певец и композитор Александр Махонин, более известный как Mr. Credo, решил подать в суд на канал ТНТ и лично Михаила Галустяна. Причина — якобы неправомерное использование песни артиста «Медляк» в сериале «Бородач». Сторона певца оценила полученный ущерб в 500 тысяч евро.

Изначально эта информация была опубликована в социальной сети, но концертный директор Mr. Credo подтвердил изданию «Лента.ру» факт подачи иска к телеканалу и шоумену, который был главной звездой упомянутого сериала.