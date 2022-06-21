«Понять ее можно»: Гребенщиков объяснил, почему от него ушла первая жена

Как отметил Гребенщиков, государство должно пропагандировать хорошее и не говорить о плохом.

«Чтобы общество принимало разные мнения, надо чтобы общество было развитым. А у нас все с этим было не очень», — заявил он.

Напомним, что Борис Гребенщиков был женат на Наталье Козловской. От этого брака в 1978 году родилась их дочь Алиса. Через два года пара распалась.

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