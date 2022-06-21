«Понять ее можно»: Гребенщиков объяснил, почему от него ушла первая жена

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью Ирине Шихман объяснил, почему от него ушла первая жена.
«Когда перед потенциальным кормильцем закрывают все двери, не дают выступать, то, конечно, родителям моей жены было не по себе. И ей тоже. Понять ее вполне можно. И я целиком с ними согласен».
Как отметил Гребенщиков, государство должно пропагандировать хорошее и не говорить о плохом.
«Чтобы общество принимало разные мнения, надо чтобы общество было развитым. А у нас все с этим было не очень», — заявил он.
Напомним, что Борис Гребенщиков был женат на Наталье Козловской. От этого брака в 1978 году родилась их дочь Алиса. Через два года пара распалась.