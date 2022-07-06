«Поняла вас»: Собчак удивилась новой дате восстановления сайта IKEA

Ранее на сайте IKEA появилось странное сообщение. В нем отмечалось, что в течение определенного времени некоторые функции на сайте будут недоступны. При этом говорилось, что полное восстановление произойдет только 9 февраля.

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Напомним, что популярный шведский концерн по производству мебели уходит из России. Недавно началась распродажа оставшейся продукции.

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