«Поняла вас»: Собчак удивилась новой дате восстановления сайта IKEA

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» посмеялась над забавной ошибкой восстановления сайта IKEA. В сообщении отмечалось, что все работы будут завершены к 9 февраля.
«9 февраля? Поняла вас».
Ранее на сайте IKEA появилось странное сообщение. В нем отмечалось, что в течение определенного времени некоторые функции на сайте будут недоступны. При этом говорилось, что полное восстановление произойдет только 9 февраля.
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Напомним, что популярный шведский концерн по производству мебели уходит из России. Недавно началась распродажа оставшейся продукции.