«Понизили статус»: известный артист раскрыл тайну увольнения Андрея Малахова с Первого канала

Никита Джигурда в эфире YouTube-шоу «Поясни За» раскрыл причину увольнения Андрея Малахова с Первого канала пять лет назад. Тогда переход популярного телеведущего на «вторую кнопку» стал шоком для многих его поклонников, и все стали гадать, что же произошло в жизни у журналиста.

Раскрыл причину исчезновения Малахова с Первого канала Джигурда. Актер, как оказалось, имеет прямое отношение к увольнению рейтингового журналиста.

«У меня был с Андрюшей конфликт, когда меня мочили фейками безбожно, и пару раз он, на мой взгляд, переходил ту черту, которую нельзя было переходить. Более того, мы с супругой моей Мариной Анисиной после этих ток-шоу подали в суд. И результатом этого суда стал перевод команды Андрюши с редакторами на «Российский» канал. Когда ложь откровенная фигачилась, на суде адвокаты сказали: «А уволили. То, что Джигурда и Анисина претензии предъявляют, уволили команду, понизили статус».

Позже Джигурда и Малахов помирились. Актер признался, что не держит обид на телеведущего, а желает ему здравия и побольше позитивных программ.