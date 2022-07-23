«Понимаю, что надо валить из дома»: Байтазиев рассказал о дне, когда убили Талькова

Продюсер Хизри Байтазиев вспомнил в деталях день убийства музыканта Игоря Талькова. По его словам, его подопечная певица Азиза в тот день улетела в Санкт-Петербург, заставив отменить концерт в Минске. После этого он перестал с ней сотрудничать.

Как заметил Байтазиев, ему позвонил вечером друг и сообщил, что в Питере Талькова «то ли убили, то ли ранили». Через какое-то время знакомая подтвердила факт убийства музыканта. Причем сразу сказала ему, что замешана Азиза, которую увезли в полицию.

«Тут я вдруг понимаю, что нам надо прямо сейчас валить из дома. И говорю всем: «Валим!». Мы начали лихорадочно собираться, вдруг снова звонок: «Как дела?» - «Да ничего, нормально...» - «Что делаешь?» - «Дома сижу. Гена, это ты?» — я думал, это директор Ромы Жукова. А мне: «Послушай сюда, чурка, мы с вас с живых кожу будем сдирать, вы нашего патриота убили...», - рассказал Байтазиев.

Как заметил Байтазиев, он вовремя уехал со своей квартиры. Через полчаса, как потом выяснилось, ворвались 20 человек, и все разгромили в жилье. Потом он еще месяц шарахался по Москве, боясь, что и его арестуют или убьют, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Игорь Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге в 1991 году. Музыканту было всего 34 года.