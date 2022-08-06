«Понимала, что все чудовищно»: Поплавская чуть не умерла из-за таблеток для похудения

Проблемы с лишним весом у Яны Поплавской появились после рождения второго ребенка. За время беременности она набрала 30 килограммов.

Чтобы скорее похудеть и вернуться к работе, актриса начала принимать непроверенные таблетки, которые ей порекомендовала подруга.

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«На протяжении двух недель я не спала. Абсолютно уверена, что там наркотическая составляющая. На третью неделю поняла, что мне плохо», — вспомнила Яна в эфире программы «Пусть говорят».

Несмотря на ухудшение самочувствия, Поплавская продолжила принимать препараты и худеть. В итоге в один из дней она просто не смогла встать с кровати. Муж актрисы вызвал скорую.

«Доктор сделала мне капельницы. Судороги продолжались. Я попросила мужа привести ко мне детей. Понимала, что все чудовищно», — поделилась Яна.

К счастью, врачи откачали актрису. Сейчас она принимает себя такой, какая есть, и призывает к этому других женщин.