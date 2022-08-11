«Понеслась!»: Макеева объявила о старте нового шоу

Актриса Анастасия Макеева сообщила о старте нового шоу. В своем аккаунте в соцсети она опубликовала кадры с репетиции.
«Понеслась! Начались репетиции нового шоу! «Во все тяжкие» и я снова на сцене появлюсь в роли Рокси Харт спустя 9 лет», - написала Макеева.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее звезда театра похвасталась своими красными дипломами. У актрисы их два – она окончила ГИТИС и Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Кроме того, зимой Анастасия заявила, что решила получить третье высшее образование и поступила на психолога.