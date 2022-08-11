«Понеслась!»: Макеева объявила о старте нового шоу

Напомним, ранее звезда театра похвасталась своими красными дипломами. У актрисы их два – она окончила ГИТИС и Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Кроме того, зимой Анастасия заявила, что решила получить третье высшее образование и поступила на психолога.