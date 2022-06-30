Понадобилась инвалидная коляска: располневшая Анастасия Мельникова рассказала о тяжелом заболевании

После пандемии коронавируса актриса Анастасия Мельникова появилась в свете с изменившейся внешностью. Поклонники едва узнали в располневшей женщине свою любимицу, настолько сильно она поправилась. Оказалось, что виной тому не локдаун и отсутствие активности из-за отмены съемок и мероприятий, а куда более серьезные вещи.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» призналась – она страдает от серьезного заболевания. С ним она сражается уже пять лет, но в подробности углубляться не стала. На фоне недуга актриса перенесла операцию, причем не одну, и даже не могла ходить.