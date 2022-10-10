Помыла голову и растрепала? Валерия похвасталась новой укладкой с эффектом мокрых волос (фото)

Совсем недавно эксперт моды Владислав Лисовец советовал делать укладки волос чуть небрежными. Он рекомендовал собрать или уложить локоны, а потом немного растрепать их.

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Но похоже, что тренд на естественность пошел дальше, современные модницы стали выглядеть так, будто они и вовсе не расчесывались, а просто помыли голову, взбили волосы руками и пошли по своим делам.

Певица Валерия не удержалась и поддалась этому веянию моды, сделав укладку с эффектом мокрых волос, будто только вышла из душа. Себя в новом имидже артистка показала в своем телеграме.

Многие поклонники заметили, что в таком образе Валерия выглядит моложе своих лет.