«Поможет расчистить инфополе!»: бывшая Тимати придумала способ борьбы с инфоцыганством

После скандального интервью Ксении Собчак с блогершей Еленой Блиновской общественность продолжает активно обсуждать инфоцыганство и бесполезность курсов личностного роста. Свое мнение по этому поводу высказала бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

В своем телеграме модель справедливо заметила, что среди горе-экспертов, которые за деньги продают бесполезную информацию, обещая отчаявшимся невероятную удачу, много денег и успех во всем, есть настоящие профессионалы. Другой вопрос, что их не всегда видно.

Чтобы очистить инфополе от псевдоэкспертов, Решетова предлагает внедрить нехитрый способ, который подсмотрела в другой стране.

«Подтверждение своей экспертности, чтобы получить разрешение на предоставление платных услуг, поможет хоть немного расчистить инфополе! А то нечестно получается по отношению к людям с реальными знаниями и профессионализмом, которых не видно из-за большого количество блогеров с их «успешной» мишурой», — высказалась звезда.

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Ранее «Марафоны желаний» и другие продукты инфоцыганства раскритиковал журналист Отар Кушанашвили.