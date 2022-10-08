«Помойник, который стирал носки Юре»: Разин высмеял директора Шатунова

После смерти Юрия Шатунова Андрей Разин разругался с Аркадием Кудряшовым. Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что директор свел певца в могилу насыщенным гастрольным графиком.
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В свою очередь Кудряшов предположил, что здоровье артиста подорвали суды с Разиным за авторские права.
На своей странице в соцести продюсер в очередной раз нелестно высказался об оппоненте. Андрей отметил, что Аркадию не стоит тягаться с ним, не имея для этого даже необходимого образования.
«Мне просто очень обидно. Какой-то необразованный колхозник, который закончил всего 10 классов, которого я подобрал на улице, пытается что-то сделать человеку, который закончил два института! Этот человек пытается сказать, что он умнее меня! Это же вообще ужас», — заявил шоумен.
Разин напомнил, что в свое время Кудряшов был обычным мальчикам на побегушках, а вовсе не продюсером.
«Кто ты такой? Помойник, который стирал носки Юре. Который приносил кофе мне. Который бегал в прачечную относил вещи. Вот этим по настоящему Кудряшов занимался», — подытожил Андрей.