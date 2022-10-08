«Помойник, который стирал носки Юре»: Разин высмеял директора Шатунова

После смерти Юрия Шатунова Андрей Разин разругался с Аркадием Кудряшовым. Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что директор свел певца в могилу насыщенным гастрольным графиком.

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В свою очередь Кудряшов предположил, что здоровье артиста подорвали суды с Разиным за авторские права.

На своей странице в соцести продюсер в очередной раз нелестно высказался об оппоненте. Андрей отметил, что Аркадию не стоит тягаться с ним, не имея для этого даже необходимого образования.