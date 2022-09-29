Помощник Бориса Моисеева после его смерти прибежал к Андрею Малахову

Арт-директор ныне покойного Бориса Моисеева Сергей Горох на следующий день после смерти артиста появился на телевидении.
Сергей Горох стал главным героем ток-шоу Андрея Малахова «Малахов» на канале «Россия 1».
Он рассказал, как застал Бориса Моисеева мертвым в его же квартире, придя навестить знаменитость.
Сергей Горох признался, что обычно приезжал к Борису Моисееву после четырех часов дня, но в день смерти сделал это раньше.
«Но 27 сентября как чувствовал, поехал пораньше — около двух часов дня. Открыл дверь... Прохожу и вижу, Боря лежит на диване, укрылся, голова чуть приподнята, открыты глаза... Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…» — всхлипывал Сергей Горох перед Андреем Малаховым.
Сергей Горох на ток-шоу «Малахов». Фото: кадр программы
Сергей Горох добавил также, что у Бориса Моисеева была так называемая тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Почему она не сработала в роковой день, Горох не рассказал.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт. О дате и месте прощания с Борисом Моисеевым до сих пор ничего неизвестно.