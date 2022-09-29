Помощник Бориса Моисеева после его смерти прибежал к Андрею Малахову

Сергей Горох добавил также, что у Бориса Моисеева была так называемая тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Почему она не сработала в роковой день, Горох не рассказал.

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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт. О дате и месте прощания с Борисом Моисеевым до сих пор ничего неизвестно.