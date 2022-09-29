Помощник Бориса Моисеева после его смерти прибежал к Андрею Малахову

Сергей Горох стал главным героем ток-шоу «Малахов» на канале «Россия 1».
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Арт-директор ныне покойного Бориса Моисеева Сергей Горох на следующий день после смерти артиста появился на телевидении.

Сергей Горох стал главным героем ток-шоу Андрея Малахова «Малахов» на канале «Россия 1».

Он рассказал, как застал Бориса Моисеева мертвым в его же квартире, придя навестить знаменитость.

Сергей Горох признался, что обычно приезжал к Борису Моисееву после четырех часов дня, но в день смерти сделал это раньше.

«Но 27 сентября как чувствовал, поехал пораньше — около двух часов дня. Открыл дверь... Прохожу и вижу, Боря лежит на диване, укрылся, голова чуть приподнята, открыты глаза... Подошел, взял его за руку… и понял, что его уже нет…» — всхлипывал Сергей Горох перед Андреем Малаховым.

Сергей Горох на ток-шоу «Малахов». Фото: кадр программы

Сергей Горох добавил также, что у Бориса Моисеева была так называемая тревожная кнопка, которая срабатывала в нужный момент. Почему она не сработала в роковой день, Горох не рассказал.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер 27 сентября в своей квартире. Причиной смерти стал инсульт. О дате и месте прощания с Борисом Моисеевым до сих пор ничего неизвестно.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  